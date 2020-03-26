Украина ввела режим ЧС. Детали

Власти Украины ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, а также продлили общенациональный карантин. О том, как он проходит у соседей, — в материале «360».

Официальные данные

На территории Украины ввели режим ЧС сроком на 30 дней — до 24 апреля. До этой же даты правительство продлило карантин, действующий с 17 марта. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если потребуется, и этот срок могут увеличить.

Ранее чрезвычайную ситуацию из-за эпидемии коронавируса объявили в девяти регионах, где обнаружили коронавирус. По словам премьера, режим ЧС необходим, чтобы усилить борьбу с COVID-19.

По данным украинского Минздрава, на вечер 25 марта в стране было выявлено 136 случаев заражения коронавирусом (+39 за сутки), четыре человека скончались, один вылечился.

Планы властей

В администрации президента Владимира Зеленского заявили, что с 25 марта тестирование на вирус должны проводить во всех регионах.

Тесты для ПЦР-диагностики и средства для борьбы с коронавирусом страна закупает в Китае и Южной Корее. На первом этапе планируется приобрести около миллиона тестов. Затем должны подоспеть собственные системы тестирования.

Кроме того, Зеленский анонсировал проект «Пасха дома». Православные будут отмечать этот праздник 19 апреля. Президент призвал проводить богослужения «онлайн, в виде видеоконференции». А «если какой-то обряд требует присутствия людей, то ограничивать количество прихожан». Все руководители церквей, по его словам, согласны с этим планом.

Также глава государства хочет размещать патрули у храмов. Патрульные должны будут проводить беседы с прихожанами и отговаривать их собираться толпой.

Что запретили

Из-за карантина в стране отменили массовые мероприятия и ограничили авиасообщение. А с субботы 28 марта Украина полностью закрывает границу — отменяются железнодорожные и авиаперевозки. Украинцы смогут вернуться в страну только пешком или на машине, заявил глава МВД Арсен Аваков.

На востоке страны закрыли 170 из 219 контрольно-пропускных пунктов на территорию ДНР и ЛНР.

Также остановили пассажирское сообщение между городами и областями страны (железнодорожное, автобусное и авиа). В Киеве с 18 марта закрыто метро, вместо него пустили дополнительные автобусы и троллейбусы. Число пассажиров в наземном транспорте ограничили двадцатью. Маршрутки могут перевозить до 10 человек. С 23 марта наземным транспортом могут пользоваться только работники правоохранительных органов, больниц, продавцы и аптекари.

В больницах отменили все плановые операции, из страны запретили вывозить продукты.

Что изменилось

Из-за продления карантина на Украине (а он касается и учебных заведений) Минобрнауки решило провести местный аналог ЕГЭ — Внешнее независимое оценивание (ВНО) — позднее. Пересмотрят и сроки приема в вузы.

Депутаты горсовета Днепра (бывший Днепропетровск) из-за карантина провели заседание на улице, расставив стулья на расстоянии друг от друга. Некоторые были в масках, пара человек даже надели медицинские перчатки. День для заседания выдался прохладным, но солнечным.

Источник фото: горсовет Днепра

Дистанцию обязаны соблюдать и в Киеве. Местные власти ввели новые правила для работы магазинов, закрыли киоски с шаурмой и хот-догами, обязали носить маски в общественных местах и на транспорте. При этом сами маски в украинской столице купить довольно сложно.

Фрукты и овощи теперь продают только предварительно запакованными. Сотрудников магазинов обязали держать дистанцию в один метр и проводить регулярную влажную уборку. В торговые залы и аптеки должны запускать не более одного посетителя на десять квадратных метров. За нарушение правил владельцев заведений оштрафуют на 17-51 тысячу гривен (примерно 50-140 тысяч рублей). За соблюдением порядка следит полиция.

Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что город и вовсе закроют на въезд и выезд. Пока такие ограничения ввели лишь в нескольких поселках Тернопольской области. Кличко призвал жителей выходить на улицу только в крайних случаях.