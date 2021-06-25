Парламент ЕС принял резолюцию о праве на безопасный аборт

Законодатели Евросоюза приняли резолюцию, которая призывает 27 стран блока обеспечить право на легальный и безопасный аборт. Голосование, как уточнило Reuters, состоялось в тот же день, что и референдум в Гибралтаре по вопросу о том, следует ли ослабить один из самых строгих законов об абортах в Европе.

Резолюция была принята 378 голосами против 255. В ней говорится, что пандемия коронавируса ограничила доступ ко многим услугам, которые имеют решающее значение для сексуального и репродуктивного здоровья и прав женщин.

В то время как большая часть Европы легализовала аборты, некоторые страны вводят ограничения, из-за этого остаются глубокие разногласия по поводу абортов.

По мнению правозащитников, права женщин в Европе в последние годы оказались под давлением, особенно в Польше, где «правительство ввело фактический запрет на аборты».

Резолюция призывает страны Евросоюза активизировать регулярные медицинские осмотры, улучшить доступ к противозачаточным средствам и лечению бесплодия, а также бороться с «менструальной бедностью». Таким словосочетанием называют ситуации, когда девочки и женщины, у которых есть менструация, не могут себе позволить купить средства гигиены.

Голосование последовало после жарких дебатов в палате, где депутаты проголосовали более чем по 50 поправкам к резолюции.

Укрепление сексуального и репродуктивного здоровья и прав необходимо для обеспечения равенства и уважения демократических прав человека, утверждали сторонники резолюции.

Ее противники же заявили, что доступ к аборту не улучшит здоровье женщин, и что право на жизнь имеет основополагающее значение.

Американские журналисты Fox News раскритиковали спикера конгресса Нэнси Пелоси за противоречивые суждения. Причиной стал ее ответ на вопрос журналистки о недоношенных детях. Журналистка Морган Филлипс в рамках дискуссии об абортах спросила Пелоси, считает ли она недоношенных детей людьми. Журналистам показалось, что Пелоси попыталась уйти от ответа.