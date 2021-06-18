Fox News раскритиковал Нэнси Пелоси за противоречивые суждения об абортах

Американские журналисты Fox News раскритиковали спикера конгресса Нэнси Пелоси за противоречивые суждения. Причиной стал ее ответ на вопрос журналистки о недоношенных детях, написала «Политика сегодня».

Журналистка Морган Филлипс в рамках дискуссии об абортах спросила Пелоси, считает ли она недоношенных детей людьми. Журналистам показалось, что Пелоси попыталась уйти от ответа.

«За последние шесть я родила пятерых детей. Я думаю, что у меня есть определенная позиция по этому вопросу относительно уважения права женщины на выбор, делать им аборт или же нет», — ответила конгрессмен.

Журналисты подвергли ее критике за отказ дать прямой ответ на вопрос. Кроме того, в ее ответе увидели намек на то, что женщина может сделать аборт, если есть вероятность родить недоношенного ребенка. Учитывая, что недавно Пелоси поддержала католическую церковь, которая осуждает аборты и считает их грехом, позицию политика сочли противоречивой.