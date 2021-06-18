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    18 июня 2021, 21:05

    Fox News раскритиковал Нэнси Пелоси за противоречивые суждения об абортах

    Полина Гребенщикова

    Американские журналисты Fox News раскритиковали спикера конгресса Нэнси Пелоси за противоречивые суждения. Причиной стал ее ответ на вопрос журналистки о недоношенных детях, написала «Политика сегодня».

    Fox News раскритиковал Нэнси Пелоси за противоречивые суждения об абортах

    Журналистка Морган Филлипс в рамках дискуссии об абортах спросила Пелоси, считает ли она недоношенных детей людьми. Журналистам показалось, что Пелоси попыталась уйти от ответа.

    «За последние шесть я родила пятерых детей. Я думаю, что у меня есть определенная позиция по этому вопросу относительно уважения права женщины на выбор, делать им аборт или же нет», — ответила конгрессмен.

    Журналисты подвергли ее критике за отказ дать прямой ответ на вопрос. Кроме того, в ее ответе увидели намек на то, что женщина может сделать аборт, если есть вероятность родить недоношенного ребенка. Учитывая, что недавно Пелоси поддержала католическую церковь, которая осуждает аборты и считает их грехом, позицию политика сочли противоречивой.