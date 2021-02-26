На 42 градуса потеплело за неделю в немецком городе

В немецком городе Геттинген зафиксировано рекордное потепление. За неделю температура воздуха поднялась на 42 градуса.

Рекордный температурный скачок зафиксировали с 14 по 21 февраля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Немецкой метеорологической службы.

В начале недели в городе температура воздуха опустилась до -23,8 градуса, а к концу недели потеплело до +18,1 градуса. Всего за одну неделю произошел скачок на 41,9 градуса.

Синоптики отметили, что предыдущий рекорд температурного скачка зафиксирован в мае 1880 года в Йене, когда за семь дней потеплело с — 5,1 до +36 градусов.

Температурный рекорд произошел на фоне двух аномалий. В середине месяца похолодало и выпало огромное количество снега из-за непривычного движения полярного вихря. После этого в Германию пришел теплый субтропический воздух, который подогнал область низкого давления над Атлантическим океаном.

Высокая температура регистрируется на всей территории Германии. В Гамбурге потеплело до +21, в Берлине до +12. В Оберстдорфе из-за потепления до +17 пришлось изменить время начала гонок на Чемпионате мира по лыжным видам спорта.