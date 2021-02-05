Большунов второй год подряд победил в общем зачете лыжного Кубка мира

Лидером общего зачета Кубка мира по лыжным видам спорта и обладателем большого Хрустального глобуса заочно досрочно станет российский спортсмен Александр Большунов. Ему предстоит подготовка к чемпионату мира.

Тренер сборной России Олег Перевозчиков рассказал РИА «Новости», что в общем зачете Кубка мира сезона 2020-21 Большунов набрал наибольшее количество очков — 1613. За ним следует Иван Якимушкин с результатом в 774 очка, который пропустит два ближайших этапа и догнать соперника уже не сумеет.

«Иван пропустит этапы в Ульрисехамне и Нове-Место», — уточнил Перевозчиков. Он добавил, что подготовка к ЧМ уже начата. Известны и первые две дистанции, которые побежит каждый из спортсменов. Работа сейчас направлена именно на это. Этапы Кубка мира в Швеции и Чехии не вписываются в программу.

Александр Большунов в декабре прошлого года отпраздновал свое 24-летие. Он четырежды становился призером Олимпиады и столько же раз получал награды на чемпионатах мира, дважды выиграл многодневную гонку «Тур де Ски».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проведут с 22 февраля по 7 марта. Его будет принимать немецкий Оберстдорф. Первенство включает в себя лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.