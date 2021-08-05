Ирак отменит рейсы в Минск на 10 дней

В Ираке приняли решение об отмене рейсов в Минск в течение следующих 10 дней. Правительство страны намерено расследовать незаконный ввоз мигрантов в Литву через Белоруссию.

Посол ЕС в Ираке Мартин Хут прояснил ситуацию в интервью агентству Baltic News Service, сославшись на несколько источников.

«Рейсы отменяются на ближайшие 10 дней. Насколько мы понимаем, компания „Иракские авиалинии“ проинформировала об этом все туристические агентства страны», — заметил он.

Иракские власти сформировали комитет, который расследует нелегальный ввоз мигрантов в Литву через Белоруссию.

Ранее стало известно, что недалеко от литовской границы обнаружили умирающего мигранта восточной внешности. Мужчина умер, несмотря на попытки оказать ему первую помощь.