Белорусские пограничники нашли умирающего мигранта на границе с Литвой

Рядом с литовской границей нашли умирающего мигранта восточной внешности. Ему пытались оказать первую помощь, но он умер.

Белорусские пограничники зафиксировали переход мигрантов из Литвы через границу. Некоторые из них были в тяжелом состоянии, у них были различные травмы. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Мы подтверждаем, что вблизи литовской границы был обнаружен человек восточной внешности в тяжелом состоянии», — сообщил Бычковский.

Он добавил, что мужчина скончался после того, как пограничники начали оказывать первую помощь.

По данным Госпогранкомитета, с 2 по 3 августа Латвия насильно выдворила около 40 иностранцев. У многих телесные повреждения, они находятся в подавленном морально-психологическом состоянии.

В середине июля Литва к белорусско-литовской границе направила дополнительные силы пограничников, патрульных автомобилей, а также сотрудников для переговоров с мигрантами и сбора информации об их участии в преступных организациях. За первую неделю июля литовские власти зафиксировали более 800 незаконных пересечений границы с Белоруссией. Большинство прибывших были гражданами Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.