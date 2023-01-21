Мир 21 января 2023, 00:39 Мысль США о возможности нападения Украины на Крым назвали безумием TAC: совместный план США и Киева по атаке на Крым будет безумием и катастрофой для Запада Pxhere

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План главы Белого дома Джо Байдена по захвату Украиной территории Крыма грозит непредсказуемыми последствиями для всего Запада. Такое мнение выразил обозреватель The American Conservative Род Дреер.

Авторов этой идеи журналист назвал глупцами. Он заметил, что территория Крыма надежно защищена от возможных атак. Дреер напомнил, что в Севастополе базируется Черноморский флот России.

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Обозреватель задался вопросом о том, «действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить конфликт на территорию с тщательно укрепленным и усиленным гарнизоном, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России». Он назвал это «безумием».

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Вооружение украинских военных для атаки Крыма, по словам Дреера, станет поводом для беспрецедентной эскалации. Как заметил автор материала, ее последствия предугадать невозможно. Он подчеркнул, что США играют с огнем.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что Украина может использовать любые средства для возвращения утраченных территорий. Соединенные Штаты, по ее словам, всегда поддержат Киев по этому вопросу.