Мир 28 ноября 2022, 13:17 Мышьяк обнаружили в организме Саакашвили Адвокат Саакашвили заявил, что в организме экс-президента нашли следы мышьяка РИА «Новости»

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Результаты медицинских анализов остающегося в тюрьме Михаила Саакашвили показали содержание мышьяка у него в организме. Об этом заявил адвокат бывшего президента Грузии Шалва Хачапуридзе, сообщил телеканал Мtavari.

«Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно [отравляющее] вещество — мышьяк», — сказал защитник.

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Политик в первые за долгое время 28 ноября будет присутствовать на заседании суда, там рассмотрят вопрос о его незаконном пересечении границы. Адвокат добавил, что его клиент находится в тяжелом состоянии, он будет передвигаться в специальном кресле.

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Ранее другой адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани и мать бывшего грузинского лидера Гиули Аласания говорили о возможном отравлении политика тяжелыми металлами, в частности, ртутью. Власти Грузии же пока призвали воздержаться от преждевременных выводов относительно возможного отравления.

Саакашвили нелегально приехал в Грузию в октябре 2021 года, его арестовали и отправили в тюрьму города Рустави. Экс-президент объявил голодовку, из-за ухудшения состояния его госпитализировали тюремную больницу, а потом в военный госпиталь. Затем Саакашвили вновь вернули в тюрьму.