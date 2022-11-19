Мир 19 ноября 2022, 16:27 Мать Саакашвили сообщила, что у сына нашли ртуть в организме Мать Саакашвили: врачи выявили у него интоксикацию ртутью РИА «Новости»

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У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выявили интоксикацию ртутью. Об этом заявила его мать Гиули Аласания. Ее слова привел телеканал Mtavari Arxi.

Она сообщила, что медицинское заключение о состоянии здоровья бывшего политика, который отбывает наказание в тюрьме, показало превышение в организме показателей нормы по содержанию тяжелых металлов, в частности ртути.

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«Была ртуть, там [в заключении врачей] также перечисляется, что может вызвать определенный уровень ртути. Также есть барий, таллий», — сказала она.

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По словам Аласании, процесс попадания веществ в организм неизвестен. Экс-президент, отметила она, находится в изоляции, поэтому сам не смог бы получить доступ к «отраве». Однако мать Саакашвили считает, что интоксикация дает основания для его немедленного освобождения.

Адвокат бывшего президента Шалва Хачапуридзе ранее заявил, что у политика началась атрофия левой руки. Он пояснил, что в связи с этим готовится медицинское заключение неправительственной организации «Эмпатия». Работу по исследованию завершили 18 ноября. В организации заверили, что Саакашвили поставлены тяжелые диагнозы. Адвокат подчеркнул, что у его подопечного могут найти деменцию, туберкулез и еще около 30 болезней.