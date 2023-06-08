Мир 08 июня 2023, 22:19 «Мы против нацистов». Статью о символике ВСУ прокомментировали в ООН ООН высказалась против нацизма после публикации NYT о символике у украинских военных РИА «Новости»

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ООН выступает против нацистов и нацистской символики. Такими словами официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик прокомментировал статью The New York Times о наличии нацистских символов на форме бойцов ВСУ. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы выступаем против нацистов и нацистских символов. Я не могу проверить подлинность этих сообщений — это наша принципиальная позиция», — сказал он.

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Во время брифинга один из корреспондентов напомнил Дюжаррику о публикации NYT от 7 июня, в которой говорилось, что власти Украины и их союзники по НАТО опубликовали, а затем удалили из своих страниц в социальных сетях фотографии военных ВСУ с нашивками с символами, которые «стали известными в нацистской Германии».

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские военные в зоне специальной военной операции борются с прямыми последователями нацизма.По его словам, необходимо понимать, к каким разрушительным последствиям может привести любое попустительство национализму.