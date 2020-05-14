«Мы просто честно делали свою работу»: лишенный аккредитации российский журналист ответил на обвинения

Белорусский канал БТ-1 обвинил журналиста из России Алексея Кручинина в «информационной атаке» на республику. Корреспондента выслали из страны. Он не стал молчать и ответил на выпады.

Подробное опровержение Кручинин, который работает на Первом канале, опубликовал на своей странице в Facebook 13 мая.

«Мы просто честно сделали свою работу — как всегда. Еще многое можно было рассказать о реальной обстановке в стране, но, как говорится, эфир не резиновый», — написал журналист.

Он подробно остановился на каждом спорном вопросе и обвинении, упомянутом телеканалом. Сюжет БТ-1 вышел в эфир 6 мая, когда Кручинин «уже ехал на границу, выполняя требование МИД РБ покинуть Белоруссию до конца дня».

Корреспондент, рассказавший о ситуации с коронавирусом в Белоруссии, опроверг все предъявленные претензии. Он добавил, что белорусские коллеги сделали «отличную рекламу» его сюжету.

«Именно после эфира БТ-1 многие зашли на сайт Первого канала, посмотрели наш сюжет, и я получил множество писем с поддержкой от белорусов», — сказал Кручинин.

МИД Белоруссии лишило российского журналиста и его оператора Сергея Панасюка аккредитации, так и не объяснив причину такого решения. Минск предложил Первому каналу прислать нового журналиста.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране уже подтвердили свыше 25 тысяч случаев COVID-19, погибли 146 человек.