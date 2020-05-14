«Мы просто честно делали свою работу»: лишенный аккредитации российский журналист ответил на обвинения
Подробное опровержение Кручинин, который работает на Первом канале, опубликовал на своей странице в Facebook 13 мая.
«Мы просто честно сделали свою работу — как всегда. Еще многое можно было рассказать о реальной обстановке в стране, но, как говорится, эфир не резиновый», — написал журналист.
Он подробно остановился на каждом спорном вопросе и обвинении, упомянутом телеканалом. Сюжет БТ-1 вышел в эфир 6 мая, когда Кручинин «уже ехал на границу, выполняя требование МИД РБ покинуть Белоруссию до конца дня».
Корреспондент, рассказавший о ситуации с коронавирусом в Белоруссии, опроверг все предъявленные претензии. Он добавил, что белорусские коллеги сделали «отличную рекламу» его сюжету.
«Именно после эфира БТ-1 многие зашли на сайт Первого канала, посмотрели наш сюжет, и я получил множество писем с поддержкой от белорусов», — сказал Кручинин.
МИД Белоруссии лишило российского журналиста и его оператора Сергея Панасюка аккредитации, так и не объяснив причину такого решения. Минск предложил Первому каналу прислать нового журналиста.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране уже подтвердили свыше 25 тысяч случаев COVID-19, погибли 146 человек.