Минск предложил Первому каналу прислать нового журналиста. А прежнему запретил работать

Минск предложил Первому каналу аккредитовать нового корреспондента. Для этого руководству нужно подать документы в установленном порядке.

Об этом заявили в МИД Белоруссии, пишет «Говорит Москва».

«Для работы в республике может быть направлен другой корреспондент, для этого руководство канала может подать документы на аккредитацию в установленном порядке», — сообщили в ведомстве.

В дипведомстве отметили, что журналист Алексей Кручинин может въезжать в страну. Но заниматься профессиональной деятельностью на территории Белоруссии ему запрещено.

6 мая белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала». Такое решение принято после выхода сюжета о ситуации с коронавирусной инфекцией в республике.

Ранее репортер Первого канала Алексей Кручинин сообщил, что по решению белорусских властей был вынужден покинуть Минск. Он отметил, что никаких официальных уведомлений на этот счет он не получил.

В Белоруссии зафиксировано 21 101 случай заражения коронавирусной инфекцией. Погиб 121 человек, по данным института Хопкинса.