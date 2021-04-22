Всемирный банк потратит на борьбу с климатическими изменениями рекордную сумму

Всемирный банк (ВБ) разработал собственный план оказания помощи в борьбе с изменениями климата другим странам и хочет потратить на эту цель рекордные большие средства. Финансовое учреждение призвало ведущие государства мира последовать его примеру.

Об этом на виртуальном климатическом саммите сообщил президент ВБ Дэвид Мэлпас. Он пояснил, что банк нацелен на максимальный результат. Банк поможет странам с крупнейшим уровнем выбросов парниковых газов уменьшить их объемы.

«Это также означает рекордные расходы на адаптацию — не менее 50% нашего объема финансирования, направляемого на борьбу с изменением климата с тем, чтобы помочь странам подготовиться и адаптироваться к изменению климата», — цитирует его ТАСС.

По его словам, за последние два года объем финансирования планов по нормализации климата достиг самого высокого уровня.

Президент России Владимир Путин на международном саммита по вопросам борьбы с изменением климата заявил о заинтересованности в совместных усилиях в области климата. Он предложил наладить международный мониторинг всех вредных выбросов.