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    22 апреля 2021, 22:52

    Всемирный банк потратит на борьбу с климатическими изменениями рекордную сумму

    Анастасия Кукова

    Всемирный банк (ВБ) разработал собственный план оказания помощи в борьбе с изменениями климата другим странам и хочет потратить на эту цель рекордные большие средства. Финансовое учреждение призвало ведущие государства мира последовать его примеру.

    Всемирный банк потратит на борьбу с климатическими изменениями рекордную сумму

    Об этом на виртуальном климатическом саммите сообщил президент ВБ Дэвид Мэлпас. Он пояснил, что банк нацелен на максимальный результат. Банк поможет странам с крупнейшим уровнем выбросов парниковых газов уменьшить их объемы.

    «Это также означает рекордные расходы на адаптацию — не менее 50% нашего объема финансирования, направляемого на борьбу с изменением климата с тем, чтобы помочь странам подготовиться и адаптироваться к изменению климата», — цитирует его ТАСС.

    По его словам, за последние два года объем финансирования планов по нормализации климата достиг самого высокого уровня.

    Президент России Владимир Путин на международном саммита по вопросам борьбы с изменением климата заявил о заинтересованности в совместных усилиях в области климата. Он предложил наладить международный мониторинг всех вредных выбросов.