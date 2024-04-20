Мир 20 апреля 2024, 05:35 «Мы не нацисты». Бербок и Нетаньяху поскандалили из-за сектора Газа Channel 13: Нетаньяху и Бербок поспорили из-за ситуации с голодом в секторе Газа РИА «Новости»

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок поспорили из-за ситуации с продовольствием в Газе. Об этом рассказал 13-й канал.

По данным журналистов, во время встречи Бербок призвала Нетаньяху посмотреть на фото голодающих детей в Палестине. На это премьер предложил ей посмотреть на снимки с рынков и пляжей в анклаве, по которым нельзя сказать о голодном времени в регионе.

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Глава МИД ФРГ потребовала израильское правительство прекратить распространять такие фотографии, потому что они не соответствуют действительности. На это Нетаньяху ответил криком.

«Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российское правительство выступает за сдержанность сторон в вопросе конфликта между Израилем и Ираном. Он отметил, что Кремль пока не комментировал удары ЦАХАЛ по Ирану, сначала надо изучить ситуацию и уже тогда делать выводы.