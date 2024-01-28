Мир 28 января 2024, 22:28 «Мы были способны». Россия разрушила планы Украины по созданию дальнобойных ракет Кривонос: Украина до ударов ВКС в декабре производила дальнобойное оружие РИА «Новости»

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Украинский военно-промышленный комплекс мог создавать дальнобойное оружие. Но после ракетного удара ВС РФ 29 декабря 2023 года это стало невозможным. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос на YouTube-канале «Прямой».

«Оружие [дальнего действия] у нас было, и до 29 декабря мы были способны его производить», — ответил он на вопрос, может ли украинская армия ударить по российской территории.

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Кривонос объяснил, что по месту, где украинская сторона занималась созданием ракетных вооружений, нанесли удар. Он спрашивал у работников киевского конструкторского бюро «Луч», стала ли СБУ заводить уголовные дела на людей, допустивших «утечку информации» по важным оборонным предприятиям страны, но получил отрицательный ответ.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что войска России стали мощнее с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, страна усовершенствовала свои силы, увеличила численность армии, улучшила подготовку бойцов и модернизировала оружие.