Мир 08 января 2024, 18:42 Российская армия стала еще мощнее с начала СВО — профессор Миршаймер Американский политолог Миршаймер: ВС России стали сильнее с начала СВО РИА «Новости»

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Российская армия стала еще мощнее с начала спецоперации. Такое признание сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Теперь у России еще более грозные войска», — заявил ученый.

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Американский профессор пояснил, что российской стороне пришлось усовершенствовать свои силы всевозможными способами. Вооруженных силы России не только увеличили численность, но также улучшили подготовку и модернизировали оружие.

По мнению Миршаймера, развязывание украинского конфликта со стороны США оказалось катастрофической ошибкой. Америка рассчитывала подавить Россию, вычеркнуть ее из списка великих держав, но сильно просчиталась.

«Санкции не сработали, а Россия увеличила войска и мобилизовала свою промышленность», — отметил эксперт.

Ситуация складывается не в пользу Украины, Вооруженные силы Украины ждет провал.

Ранее бойцы ВСУ пожаловались на нехватку оружия на Восточном фронте. Украинцам не хватает боеприпасов и снаряжения, войска недоукомплектованы, а участники сражений испытывают истощение. Пока западные страны не пытаются склонить Украину к переговорам с Россией. При этом у украинской стороны были возможности прекратить огонь и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта. Теперь конфликт завершится полной капитуляцией ВСУ, ведь летнее контрнаступление украинской армии провалилось, а Россия достигла больших успехов в зоне СВО.