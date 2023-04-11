Деньги 11 апреля 2023, 17:31 Путин дал прогноз по инфляции в России в апреле Путин: инфляция в России по итогам апреля может опуститься ниже 3% РИА «Новости»

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Инфляция в России по итогам апреля может уменьшиться и оказаться ниже 3%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«По состоянию на 3 апреля инфляция в РФ опустилась до 3,3% в годовом выражении, к концу месяца будет ниже 3%», — сказал он.

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Путин отметил, что впервые за долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центрального банка.

«При этом [стоит] избегать ускорения и замедления инфляции, так как это может повлиять на экономическую активность в целом, планы бизнеса и доходы граждан», — добавил президент.

Также президент отметил, что ВВП России по итогам апреля существенно прибавит в реальном выражении. По словам Путина, отечественная экономика активно развивается в рамках новой модели роста.

Ранее глава государства заявил, что внешние факторы риска для отечественной экономики никуда не делись. Он призвал правительство не расслабляться и не пускать общую ситуацию на самотек.