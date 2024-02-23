Мир 23 февраля 2024, 08:05 МВФ предостерег Запад от конфискации российских активов МВФ предупредил о возможных рисках от изъятия российских активов РИА «Новости»

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Конфискация странами Запада замороженных активов России может обернуться большими проблемами для всей международной валютной системы. Об этом заявила РИА «Новости» директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак.

Она напомнила, что после изъятия российских активов могут последовать судебные разбирательства и различные меры реагирования.

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«Риски включают возможность судебного разбирательства, ответные меры и угрозы для международной валютной системы», — отметила Козак.

Представитель МВФ также призвала Запад не предпринимать никаких действий без «достаточных юридических основ».

Ранее западные эксперты в области юриспруденции назвали конфискацию активов России законной и непротиворечащей международному праву. В группу вошли специалисты из Бельгии, Японии, Великобритании, Франции, Германии и других стран. Они пришли к выводу, что Запад может арестовать 260 миллиардов евро в виде ценных бумаг и наличных денег.