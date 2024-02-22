Мир 22 февраля 2024, 11:11 Конфискацию активов России на Западе признали законной Bloomberg: западные эксперты назвали законной конфискацию активов России Freepik

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Конфискация замороженных активов России не противоречит международному праву. К такому выводу пришли западные эксперты в области юриспруденции, написало Bloomberg со ссылкой на письмо, разосланное странам G7.

«Группа экспертов по правовым вопросам попыталась поддержать аргументы в пользу ареста замороженных активов российского центрального банка, утверждая, что такие действия разрешены международным правом», — написали авторы материала.

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Эксперты из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США стремятся добиться судебного дела об аресте рассматриваемых активов. По данным издания, речь идет о 260 миллиардах евро в виде ценных бумаг и наличных денег.

Евросоюз продолжает обсуждать использование доходов, полученных от замороженных российских активов. Члены ЕС обсуждали поддержку Украины, но так и не смогли прийти к единому знаменателю. Власти республики надеются продать 691 российский актив, попавший под санкции.

При этом ВТБ создал четыре стратегии работы с замороженными активами, которые в 2024 году могут принести банку дополнительно около 100 миллиардов рублей чистой прибыли. К концу 2023-го объем заблокированных активов ВТБ составлял примерно 900 миллиардов рублей.