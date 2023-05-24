Мир 24 мая 2023, 08:37 МВФ напомнит Украине о ее долгах Нацбанк Украины сообщил о старте миссии МВФ по пересмотру программы финансирования страны РИА «Новости»

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Миссия Международного валютного фонда начала работу по пересмотру программы расширенного финансирования с Украиной. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

«Начала работу миссия Международного валютного фонда с целью проведения первого пересмотра совместной программы Механизма расширенного финансирования», — уточнили в кредитной организации.

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Встречи проходят очно в Вене, а также в онлайн-формате. Украинскую сторону во время дискуссий представляют специалисты министерства финансов и министерства юстиции, Национального банка и других ведомств.

В конце марта Совет директоров МВФ утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования Украины в размере 15,6 миллиарда долларов.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предрекла раскол мира на два враждебных лагеря.