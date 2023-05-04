Мир 04 мая 2023, 13:32 Глава МВФ предрекла раскол мира на два враждебных лагеря Глава МВФ Георгиева предупредила об угрозе раскола мира на враждующие блоки РИА «Новости»

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Мир в ближайшее время может расколоться на два враждебных лагеря, что станет опасным для всех. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, написало РИА «Новости».

«Существует растущий риск того, что мир может расколоться на враждующие экономические блоки», —сказала она, выступая по видеосвязи на заседании экспертного Брюссельского экономического форума.

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Георгиева предупредила, что если эти прогнозы сбудутся, то это окажется вредным для всех, включая Европу.

Глава МВФ охарактеризовала текущую ситуацию как опасный момент в истории.

Георгиева отметила тенденцию в мире к отказу от доллара. Она отметила, что эта тема в глобальном масштабе не вызывает особой озабоченности. Глава МВФ добавила, что пока какой-либо американской валюте нет.

Тем временем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что отказ от евро и доллара как мировых резервных валют возможен на фоне перспективы распространения цифровых денег. Он также указал на скорый закат финансовой системы мирового развития, крах МВФ и Всемирного банка.