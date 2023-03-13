Мир 13 марта 2023, 13:27 МВД Турции назвало примерное число иностранцев среди жертв землетрясений МВД Турции: среди жертв землетрясений более 6,6 тысячи человек — иностранцы РИА «Новости»

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В Турции в результате землетрясений погибли свыше 6,6 тысячи иностранцев, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу. Общее число погибших, по данным министерства, составило 48 448 человек, сообщил ТАСС.

По словам министра, среди иностранцев, которые погибли в результате катаклизма, большинство являются жителями Сирии.

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«Число иностранных граждан, погибших в результате землетрясений, составляет 6660 человек. В основном это наши сирийские братья и сестры», — уточнил Сойлу.

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Ранее данные о жертвах и пострадавших при землетрясениях озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сообщил, что только по официально зарегистрированным обращениям травмы разной степени тяжести получили свыше 115 тысячи человек. Одной из наиболее пострадавших из-за подземных толчков оказалась провинция Хатай.

В спасательной операции по разбору обломков зданий в Турции принимали участие несколько десятков тысяч человек. Многие жители, оказавшиеся под завалами, ждали помощи по несколько дней, но смогли выжить.