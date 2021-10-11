МВД Сербии объявило об угрозе жизни для президента Александра Вучича

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что жизнь президента страны Александра Вучича находится под угрозой из-за борьбы с наркомафией. Слова Вулина привело РИА «Новости».

Глава сербского МВД рассказал, что ведомство раскрыло деятельность опасной группировки, на счету которой есть пока семь установленных убийств. Александр Вулин заметил, что действуют преступники жестоко и в ходе расследования могут обнаружиться и новые убийства.

Среди главарей преступников числится и наркобарон из Черногории Радое Звицер. Он возглавляет так называемый «кавачский наркоклан».

«Поэтому безопасность президента Вучича под угрозой. Каждому из этих наркобоссов ясно, что если убьют главу МВД, его заменят через парламент через месяц или два. А если Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, объединяет вокруг себя большинство политических субъектов и имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии», — рассказал глава МВД Сербии Александр Вулин.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что попросил президента России Владимира Путина о максимально низкой цене на российский газ для своей страны.