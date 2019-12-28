МВД Казахстана назвало версии авиакатастрофы в Алма-Ате

Следователи возбудили дело после крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате. Среди возможных версий рассматриваются погодные условия, ошибка пилотов и техническая неисправность. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Следствием изучаются все документы, аудио и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы», — цитирует РИА «Новости» главу МВД Ерлана Тургумбаева.

По его словам, сейчас правоохранители занимаются проверкой всех авиационных и наземных служб, которые занимались организацией и самими полетами. Пассажиров и ответственных граждан опрашивают следователи.

Черные ящики и бортовой журнал уже изъяли из самолета, добавил Тургумбаев. Специалисты продолжают осматривать место крушения лайнера.

По данным МВД, 28 декабря в больницах продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь 47 пострадавшим, из которых девять — дети.

Как сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, бортовые самописцы передадут для расшифровки в Москву в межгосударственный авиационный комитет.

Утром 27 декабря лайнер авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан. После взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в здание. Жертвами крушения стали 12 человек, 67 — пострадали. Всего на борту было 93 пассажира и пять членов экипажа.