Черные ящики с разбившегося самолета передадут в Москву из Алма-Аты

Специалисты нашли черные ящики с разбившегося в Алма-Ате самолета. Для дальнейшей расшифровки бортовые самописцы передадут в московский МАК. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

«Сегодня вечером, в 18:40 (19:40 мск), из Москвы прилетит эксперт в Алматы. Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в межгосударственный авиационный комитет, в Москву», — приводит слова Камалиева РИА «Новости».

Лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek Air потерпел крушение утром 27 декабря. Самолет вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан, но после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в строящийся дом. На борту было 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 12 человек, различные травмы получили 67 человек.

После произошедшего авиационные власти Казахстана приостановили деятельность перевозчика. Авиакомпания отменила порядка 100 рейсов с 27 по 31 декабря.

Как сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр, по предварительной информации, борт дважды задел ВПП хвостом во время взлета. В связи с этим специалисты рассматривают версию ошибки пилотирования. Также среди возможных причин озвучивались погодные условия и техническая неисправность.