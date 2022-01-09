В задержанном за беспорядки в Алма-Ате узнали джазового музыканта из Киргизии

Сегодня телеканал Qazaqstan опубликовал видео допроса задержанного за участие в беспорядках в Алма-Ате. Позже в Telegram-каналах сообщили, что этот мужчина является известным киргизским джазовым музыкантом.

На записи допроса мужчина рассказывает, что он безработный, живет в Киргизии. Там, по его словам, с ним по телефону связались неизвестные люди, предложили участвовать в протестах за 200 долларов. Он согласился. Ему купили билет в Алма-Ату, оплатили проживание. В квартире, где он жил, находились приезжие из Узбекистана и Таджикистана. О чем они разговаривали между собой, мужчина не понимал.

После публикации записи Telegram-каналы «Сейчас KG» и Baza сообщили, что задержанный — руководитель джазового оркестра из Бишкека. По данным «Сейчас KG», эти данные подтвердили родственники музыканта. По их словам, он уже давно не выходит на связь.

Председатель Киргизской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг, основатель Парка высоких технологий Киргизии Азис Абакиров сообщил в своем Twitter, что узнал в мужчине на видео известного джазового исполнителя Викрама Рузахунова.

«Он часто ездил в Казахстан, участвовал в концертах там. Его в джазовых кругах мира многие знают. Мы его знаем и любим!» — написал он.

По данным «Сейчас KG», МВД Киргизии начало проверку обстоятельств задержания гражданина республики, также в случившемся разбирается МИД страны.