Мир 27 ноября 2022, 23:33 МВД Британии определяло детей беженцев в миграционные центры для взрослых Observer: в Британии завышали возраст детям-беженцам, отправляя их в миграционные центры РИА «Новости»

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Министерство внутренних дел Великобритании подменивает даты рождения прибывающих в страну детей-мигрантов, чтобы определять их в миграционных центрах для взрослых. Об этом сообщило издание Observer со ссылкой Совет по делам беженцев.

Сотрудники организации зафиксировали десятки случаев, когда правоохранители «игнорировали или снижали» год рождения в документах, а потом подростков отправляли в центр для беженцев в Мэнстоне. В итоге несовершеннолетние находились в небезопасных условиях. Речь идет об антисанитарии и вспышках тяжелых заболеваний.

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«У некоторых даже были документы, подтверждающие их возраст, и они показывали нам изображения удостоверений личности или паспортов, которые, сотрудники Министерства внутренних дел проигнорировали или не приняли во внимание», — отмечено в сообщении Совета.

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МВД Великобритании пока официальных комментариев по этому поводу не давало.

Министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес ранее пожаловалась на проблемы с размещением беженцев. Она обратилась к правительству Германии с требованием равномерно распределить приезжих по странам Евросоюза.