МВД Белоруссии предложило приравнять флаг оппозиции к нацистской символике

Используемые оппозицией бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь» предложили включить в перечень запрещенной нацистской символики и атрибутики. С такой инициативой выступило МВД республики.

Проект «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики» министерство направило на согласование в Комитет госбезопасности страны, сообщил в своем Теlеgrаm-канале Белорусский союз журналистов.

В список попали бело-красно-белый флаг, а также лозунг «Жыве Беларусь». В союзе журналистов указали на то, что флаг использовался подразделениями, которые сотрудничали с войсками Гитлера. Среди них 13-й белорусский полицейский батальон SD, белорусский корпус самообороны, союз белорусской молодежи, белорусская краевая оборона, белорусская рада доверия, белорусская центральная рада и некоторые структуры охранной полиции.

Фраза «Жыве Беларусь», по данным БСЖ, использовалась наравне с нацистским партийным приветствием.

В конце мая генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о разжигании национальной вражды после того, как на чемпионате мира по хоккею в Риге сняли государственный флаг республики, заменив его на бело-красно-белый. Уголовное производство было открыто в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича.