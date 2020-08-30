Лукашенко «выкатили гарбуз». Девушки в национальных костюмах дали президенту от ворот поворот

Девушки в национальных костюмах с тыквами пришли на площадь Независимости в день рождения Александра Лукашенко. Они «выкатили ему гарбуза» — в Белоруссии это традиционный способ показать жениху, что невеста ему отказала.

Несколько девушек в национальных костюмах пришли к площади Независимости в день рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они принесли с собой тыквы и плакаты. Попасть на саму площадь девушки не смогли — она огорожена и оцеплена силовиками — поэтому выкатили тыквы через ограждение.

В Белоруссии существует традиция «выкаціць гарбуза» (выкатить тыкву — прим. ред.). Так в древности девушки отказывались от женихов, которые приходили к ним свататься. Для мужчины этот жест считается очень оскорбительным.

После того, как девушки выкатили тыквы, они запели песню на белорусском языке — про «непригожего старого деда».

Александру Лукашенко 30 августа исполнилось 66 лет. Коллективы военных комиссариатов Гомельской области записали видео, в котором поздравили президента республики с днем рождения.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко снова созвонились 30 августа. Во время телефонного разговора российский лидер поздравил своего коллегу с днем рождения. Кроме того, они договорились о скорой встрече. Планируется, что глава Белоруссии приедет в Москву в течение ближайших недель.