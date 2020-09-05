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    05 сентября 2020, 12:52

    МВД Белоруссии назвало число задержанных во время протестов 4 сентября

    Андрей Иванов

    Перед выходными в Белоруссии люди снова вышли на протестные акции. Всего в городах республики 4 сентября прошло 22 митинга. Милиция задержала 41 человека. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.
    МВД Белоруссии назвало число задержанных во время протестов 4 сентября

    «Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек», — написала Чемоданова.

    До рассмотрения дел по административным правонарушениям в суде в ИВС отправили 21 человека. По данным белорусской милиции, в Минске несанкционированные акции прошли в нескольких местах. Собравшиеся вечером у Комаровского рынка прошли на площадь Независимости, где провели митинг, а затем разошлись.

    4 сентября милиция провела задержания в Минском государственном лингвистическом университете. Произошедшее в вузе не имело отношения к события того дня. Со студентами будут разбираться по фактам правонарушений, которые выявили раньше.

    Массовые протесты проходят в Белоруссии со дня президентских выборов — 9 августа. Они начались после того, как ЦИК объявил о победе действующего главы республики Александра Лукашенко. По данным комиссии, он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.

    Новости SMI.FM