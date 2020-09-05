МВД Белоруссии назвало число задержанных во время протестов 4 сентября

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек», — написала Чемоданова.

До рассмотрения дел по административным правонарушениям в суде в ИВС отправили 21 человека. По данным белорусской милиции, в Минске несанкционированные акции прошли в нескольких местах. Собравшиеся вечером у Комаровского рынка прошли на площадь Независимости, где провели митинг, а затем разошлись.

4 сентября милиция провела задержания в Минском государственном лингвистическом университете. Произошедшее в вузе не имело отношения к события того дня. Со студентами будут разбираться по фактам правонарушений, которые выявили раньше.

Массовые протесты проходят в Белоруссии со дня президентских выборов — 9 августа. Они начались после того, как ЦИК объявил о победе действующего главы республики Александра Лукашенко. По данным комиссии, он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.