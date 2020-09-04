Минская милиция провела задержания в МГЛУ

«Молодые люди доставлены в милицию в рамках административного процесса», — приводит агентство слова Чемодановой. Собеседница не уточнила точное число задержанных.

Она подчеркнула, что произошедшее в университете не имеет отношения к сегодняшним событиям. С молодыми людьми будут разбираться по фактам правонарушений, которые выявили раньше. Чемоданова опровергла сообщения СМИ о том, что задержания в вузе провели бойцы ОМОН. Она подчеркнула, что в университет приезжали милиционеры.

Минские студенты 1 сентября провели акции протеста. Они вышли на улицы столицы Белоруссии с лозунгами: «Мы не наркоманы» и «Мы гуляем». Студенты Академии искусств заклеили скотчем рты и выстроились цепочкой возле своего учебного заведения.

Несанкционированные акции протеста проходят в Белоруссии со дня президентских выборов — 9 августа. Они начались после того, как ЦИК объявил о победе действующего главы республики Александра Лукашенко. По данным комиссии, он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.