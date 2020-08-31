МВД Белоруссии назвало число задержанных в ходе воскресной акции протеста

Очередная несанкционированная акция сторонников оппозиции прошла в Минске и других городах Белоруссии в минувшее воскресенье, 30 августа. На этот раз участники прошли по улицам столицы до резиденции главы государства, у которого был день рождения. Акции прошли и в других городах страны.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову, всего по стране за нарушение общественного порядка задержали 173 человек. Они будут находиться под стражей до рассмотрения дела по административным правонарушениям.

Представитель ведомства отметила, что наибольшее число участников несанкционированных акций было в Минске, так как сторонники оппозиции собирались в разных частях города.

В минувшее воскресенье, 30 августа, участники несанкционированной акции в Минске собрались на площади Независимости. Резиденцию президента оцепили силовики. На этот раз участники подошли вплотную к бойцам ОМОН, но никаких столкновений не было.

После МВД Белоруссии сообщило о том, что трое неизвестных напали на патрульный автомобиль. Хулиганов быстро задержали. О том, как прошла несанкционированная акция в Минске, можно прочитать в хронике «360».

Сторонники оппозиции стали устраивать несанкционированные акции в Белоруссии после президентских выборов. По данным ЦИК, победу с результатом более 80% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В первые дни несанкционированные акции перерастали в беспорядки и столкновения с сотрудниками силовых ведомств. В результате задержали более 6,7 тысячи человек. По данным МВД Белоруссии, ранения получили несколько сотен силовиков и участников протестов.