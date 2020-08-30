Белорусская оппозиция провела митинг в день рождения Лукашенко. Хроника

Оппозиция организовала митинг в центре Минска 30 августа — в день рождения Александра Лукашенко. Милицейские задерживали протестующих.

19.02. Военная техника уже уехала от дворца в Минске. Люди тоже почти разошлись — остались несколько человек, они также собираются уходить.

18.45. Нашлось оправдание жестким действиям ОМОНа в первые дни после президентских выборов. Латышенок: протестующие строили баррикады и мешали другим гражданам.

18.13. Пресс-секретарь Лукашенко раскрыл местонахождение президента. Он показал его фото с автоматом в руках и бронежилете на фоне Дворца Независимости:

18.07. Непогода не напугала помощника президента. Он вышел к протестующим у резиденции Лукашенко в Минске.

17.48. На площади около Дворца Независимости начался сильный ливень. Протестующие уходят от резиденции Лукашенко.

17.47. МВД Белоруссии сообщает, что на автомобиль милиции совершено нападение во время проведения протестной акции. Задержаны трое подозреваемых.

17.45. Очевидцы публикуют кадры происходящего около Дворца Независимости.

17.41. Участники протестных акций начинаются расходиться от стелы «Минск — город-герой» и Дворца независимости, передает РИА «Новости».

17.29. Появилось видео передвижений протестующих с высоты птичьего полета.

17.24. Корреспондента ТАСС Ивана Колыганова освободили в Минске. У него проверили все документы.

17.03 Демонстранты подошли к оцеплению вплотную. Они скандируют лозунги и просят представителей правительства выйти на переговоры. ОМОН пока не реагирует на происходящее.

16:31 Милиция просит протестующих разойтись.

16.25. Резиденцию Лукашенко взяли под усиленную охрану — ТАСС.

16.20. Пропускная способность мобильного интернета в Минске снижена по распоряжению госорганов. Об этом сообщил оператор связи А1, передает РИА «Новости».

16.16. В сторону дворца Независимости движется тяжелая техника, передает Tut.by.

16.13. МВД Белоруссии задержало уже 125 человек за два часа протестной акции, передает РИА «Новости».

16.05. Силовики и спецтехника перекрыли подход к резиденции Лукашенко. Часть протестующих движется от стелы «Минск — город-герой» в ту сторону.

16.00. Колонны протестующих дошли до стелы «Минск — город-герой». Они скандируют: «Ты давал присягу».

15:38. В центре Минска частично не работает интернет. Особенно плохо со связью у тех, кто находится на площади Независимости.

15:24. Проспект Независимости полностью перекрыт.

15:19. Силовики оцепили дворец Независимости. Там же стоит спецтехника.

15:06. В центр Минска несут огромного таракана. Протестующие бьют в бубны и скандируют «С днем рождения», сообщает «Подъем».

14:57. В Минске задержали корреспондента ТАСС Ивана Колыганова, который только сегодня прибыл в Белоруссию для освещения ситуации в стране. Уточняется, что он весь день провел в номере гостиницы и не выходил на улицу.

14:49. На проспекте Независимости женщины легли на дорогу, чтобы остановить колонну спецтехники, передает Tut.by.

14:46. Посчитать точное количество протестующих пока невозможно. Они все еще подходят к основной колонне в центре города из своих районов, заявил корреспондент RT.

14:35. Демонстранты на проспекте Независимости заблокированы. ОМОН перекрыл улицу.

14:30. ОМОН разрешил перейти дорогу жениху и невесте. Их не стали задерживать.

14:22. У здания КГБ произошла стычка между протестующими и силовиками в штатском, передает ТАСС.

14:19. Комплексы типа «Стена» появились на улицах Минска.

14:16. ТАСС опубликовал видео задержаний в центре Минска.

14:12. Корреспондент RT передает, что ОМОН играет с протестующими в «догонялки». Около гостиницы Минск силовики забрали в автозаки мужчин, женщин и пожилых оставили.

14:10. К Площади Независимости потихоньку стекаются люди. Но она оцеплена сотрудниками ОМОНа.