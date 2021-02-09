Опрос выявил самую привлекательную часть мужского тела
Большинство американок считают длинные ноги самой привлекательной частью мужской фигуры. Это показало исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета.
Они опросили 800 гетеросексуальных жительниц США в возрасте от 19 до 76 лет. Респонденток просили оценить силуэты мужских фигур — компьютерные модели, составленные на основе усредненных пропорций около девяти тысяч военнослужащих.
В итоге большинство отдали предпочтение фигурам, у которых длина ног равна примерно половине роста мужчины. Более длинные или короткие ноги выглядели в глазах опрошенных менее привлекательно.
Ученые предполагают, что такое представление о мужской красоте сложилось в ходе эволюции, поскольку слишком короткие ноги могут свидетельствовать, например, о диабете второго типа.
При этом другие пропорции, такие как длина рук, а также то, разделяют ли локоть и колено конечность пополам, не влияли на выбор. Хотя и их можно воспринимать как своеобразный индикатор здоровья.
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