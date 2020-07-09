Девушки назвали самые нелепые фразы мужчин при знакомстве
Также в рейтинг провальных фраз попали «Ты такая особенная, ты не такая, как другие девушки», а также «Ты все еще вместе с тем парнем?». Помимо прочего, женщин приводит в недоумение, когда им говорят: «Почему ты такая грустная, ведь ты такая красивая?».
Участницы эксперимента признались, что незнакомые мужчины нередко присылают им фотографии интимного содержания. Отмечается, что секрет «правильного» и перспективного знакомства девушки так и не раскрыли, сообщил портал «Русская планета».
Ранее зарубежный сайт знакомств опубликовал рейтинг самых некрасивых людей. Так, среди мужчин наименее привлекательными оказались жители Ирландии. Самая невзрачная внешность среди женщин, по мнению участников эксперимента, у немок.
Отмечается, что на этом портале нового участника оценивают на протяжении двух суток. Если члены сообщества посчитают его некрасивым, профиль новичка удаляют.