Мир 20 июля 2023, 07:01 Мужчина застрелил двух человек на стройплощадке в деловом квартале Окленда The Guardian: неизвестный открыл огонь в Окленде Новой Зеландии, два человека погибли Unsplash

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В деловом центре Окленда Новой Зеландии мужчина устроил беспорядочную стрельбу. Погибли два человека и сам нападавший, сообщила газета The Guardian.

В здание на Куин-стрит около 07:20 (22:20 по московскому времени) пришел мужчина с ружьем и открыл беспорядочный огонь. Полицейские попытались остановить его, завязалась перестрелка. Погибли двое, шесть человек получили ранения, в том числе как минимум один правоохранитель. Самого нападавшего тоже нейтрализовали.

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Очевидцы сообщили, что видели на ноге мужчины электронный браслет. Комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер подтвердил, что он находился под домашним арестом, но мог ходить на работу. Его привлекали к ответственности за семейное насилие. Причину поступка предстоит выяснить.

Нападение произошло за несколько часов до матча между Новой Зеландией и Норвегией, который должен пройти в Окленде в рамках чемпионата мира по футболу среди женщин. Участницы жили в близлежащих гостиницах. Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс опроверг версию о политических или идеологических мотивах стрелка.

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