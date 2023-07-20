Мир 20 июля 2023, 06:44 Власти ЮАР заявили о 41 пострадавшем от взрыва газопровода и обрушения дороги в Йоханнесбурге Премьер-министр Лесуфи сообщил о 41 пострадавшем при взрыве газопровода в Йоханнесбурге

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В центре Йоханнесбурга 19 июля взорвался газопровод и обрушилась проезжая часть. Премьер-министр провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи объявил журналистам, что пострадал 41 человек. Об этом сообщили «Известия».

«По меньшей мере 41 человек пострадал в результате взрыва в центральном деловом районе Йоханнесбурга в среду», — сказал он.

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Двое находятся в критическом состоянии, девять — в тяжелом. Остальные 30 получили легкие травмы.

Взрыв прогремел 19 июля на улице Бри в районе Симмонс. Произошел прорыв секции магистрального газопровода, который проходил под магистралью. Обрушилась дорога, пострадали пешеходы и водители. Оперативные службы устроили эвакуацию в радиусе одного километра от места взрыва.

Очевидцы опубликовали кадры с места взрыва в соцсетях и сообщили о посторонних запахах в воздухе. Некоторые машины перевернулись, десятки метров дорожного покрытия провалились под землю.