Мужчина украл истощенную собаку и выходил ее

По данным издания, мужчина услышал жалобные скуление животного, когда ехал на машине. Оказалось, что звуки доносятся из-за забора чьего-то дома. Мужчина остановил авто, перелез через забор и увидел похожего на скелет пса, который сидел на цепи.

Он лежал на земле и не мог двигаться, поскольку был истощен. До хозяев дома не удалось докричаться, и мужчина выкрал животное, порвав цепь. Он выходил собаку, она набрала вес и стала выглядеть гораздо лучше.

А в минувший вторник 60-летнюю жительницу Рима оштрафовали за выгул черепахи. Правоохранители посчитали это необязательной процедурой в условиях карантина из-за распространения коронавируса. Местные СМИ отметили, что «черепаха — не собака». Горожанка получила штраф и по указанию стражей правопорядка вернулась домой.

В столичном регионе России введен жесткий режим самоизоляции. Домашнего питомца можно выгуливать на расстоянии 100 метров от места проживания.