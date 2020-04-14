    14 апреля 2020, 20:12

    Итальянка решила выгулять черепаху и получила штраф

    Арина Гудилова

    60-летнюю жительницу Рима, которая решила выгулять свою черепаху, оштрафовали за нарушение карантина. Об этом сообщает местная газета Il Corriere della Sera.
    Итальянка решила выгулять черепаху и получила штраф

    Патруль заметил женщину на одной из улиц на востоке города. Полицейские выслушали объяснение женщины и посчитали выгул черепахи необязательной процедурой. Издание Il Corriere della Sera отметило, что «черепаха — не собака». Жительница получила штраф и по указанию карабинеров вернулась домой.

    В Москве люди стали чаще нарушать режим самоизоляции и выходить из дома без уважительной причины. На днях восемь человек получили штрафы.

    С момента ужесточения ответственности за несоблюдение карантина 55 жителям Москвы выписали штрафы. Общая сумма составила 220 тысяч рублей. У всех этих людей подтвердился COVID-19. Из-за легкой формы протекания болезни им разрешили лечиться дома. Теперь бороться с вирусом они будут под наблюдением врачей.