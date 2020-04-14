Итальянка решила выгулять черепаху и получила штраф
60-летнюю жительницу Рима, которая решила выгулять свою черепаху, оштрафовали за нарушение карантина. Об этом сообщает местная газета Il Corriere della Sera.
Патруль заметил женщину на одной из улиц на востоке города. Полицейские выслушали объяснение женщины и посчитали выгул черепахи необязательной процедурой. Издание Il Corriere della Sera отметило, что «черепаха — не собака». Жительница получила штраф и по указанию карабинеров вернулась домой.
В Москве люди стали чаще нарушать режим самоизоляции и выходить из дома без уважительной причины. На днях восемь человек получили штрафы.
С момента ужесточения ответственности за несоблюдение карантина 55 жителям Москвы выписали штрафы. Общая сумма составила 220 тысяч рублей. У всех этих людей подтвердился COVID-19. Из-за легкой формы протекания болезни им разрешили лечиться дома. Теперь бороться с вирусом они будут под наблюдением врачей.