Итальянка решила выгулять черепаху и получила штраф

Патруль заметил женщину на одной из улиц на востоке города. Полицейские выслушали объяснение женщины и посчитали выгул черепахи необязательной процедурой. Издание Il Corriere della Sera отметило, что «черепаха — не собака». Жительница получила штраф и по указанию карабинеров вернулась домой.

В Москве люди стали чаще нарушать режим самоизоляции и выходить из дома без уважительной причины. На днях восемь человек получили штрафы.

С момента ужесточения ответственности за несоблюдение карантина 55 жителям Москвы выписали штрафы. Общая сумма составила 220 тысяч рублей. У всех этих людей подтвердился COVID-19. Из-за легкой формы протекания болезни им разрешили лечиться дома. Теперь бороться с вирусом они будут под наблюдением врачей.