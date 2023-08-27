27 августа 2023, 03:03
Мужчина расстрелял трех афроамериканцев во Флориде
Три афроамериканца погибли во время стрельбы во Флориде
Три человека погибли во время стрельбы в магазине Dollar General в американском городе Джексонвилле штата Флорида. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные власти.
«Три жизни были потеряны из-за действий стрелявшего», — заявил шериф города Ти Кей Уотерс.
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По данным полицейских, все убитые были афроамериканцами, а нападавший — белый мужчина лет 20. Перед стрельбой он оставил послания с расистским содержанием. Злоумышленник вошел в здание с штурмовой винтовкой AR-15 и пистолетом, а затем открыл огонь.
В результате происшествия погибли двое мужчин и одна женщина. После содеянного стрелок свел счеты с жизнью. Сейчас ФБР выясняет обстоятельства произошедшего.
Накануне стало известно о похожем происшествии в США. Семь человек пострадали при стрельбе на фестивале карибской культуры в Бостоне. Неизвестный открыл беспорядочную стрельбу во время парада.
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Флорида
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