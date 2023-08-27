Мир 27 августа 2023, 03:03 Мужчина расстрелял трех афроамериканцев во Флориде Три афроамериканца погибли во время стрельбы во Флориде Freepik

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Три человека погибли во время стрельбы в магазине Dollar General в американском городе Джексонвилле штата Флорида. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные власти.

«Три жизни были потеряны из-за действий стрелявшего», — заявил шериф города Ти Кей Уотерс.

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По данным полицейских, все убитые были афроамериканцами, а нападавший — белый мужчина лет 20. Перед стрельбой он оставил послания с расистским содержанием. Злоумышленник вошел в здание с штурмовой винтовкой AR-15 и пистолетом, а затем открыл огонь.

В результате происшествия погибли двое мужчин и одна женщина. После содеянного стрелок свел счеты с жизнью. Сейчас ФБР выясняет обстоятельства произошедшего.

Накануне стало известно о похожем происшествии в США. Семь человек пострадали при стрельбе на фестивале карибской культуры в Бостоне. Неизвестный открыл беспорядочную стрельбу во время парада.