Мир 26 августа 2023, 21:32 Минимум семь человек пострадали во время стрельбы на фестивале в Бостоне CNN: минимум семь человек пострадали во время стрельбы на фестивале в Бостоне Freepik

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Как минимум семь человек пострадали во время стрельбы на фестивале карибской культуры в американском городе Бостон. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщение о происшествии поступило в полицию утром. Во время парада на фестивале неизвестный человек открыл стрельбу. Всех пострадавших госпитализировали.

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После ЧП сотрудники полиции задержали несколько вооруженных людей, но личность стрелявшего еще не установили.

Похожий случай произошел в июле в деловом центре Окленда Новой Зеландии, там мужчина открыл беспорядочную стрельбу. В результате случившегося погибли два человека, шестеро получили ранения. Самого стрелка нейтрализовали полицейские. По словам очевидцев, на ноге у нападавшего был электронный браслет. Позже в полиции подтвердили, что вооруженный мужчина находился под домашним арестом.