Стали известны подробности нападения на школу в Словакии

22-летний мужчина напал с ножом на школу в городе Врутки на севере Словакии. Он зарезал заместителя директора и ранил директора школы и двух учеников. Глава города Бранислав Захаридес рассказал, что устроивший нападение учился здесь и никаких проблем с ним раньше не было.

«Я успел переговорить с директором. Она никак не могла объединить данный инцидент с каким-либо событием со времени учебы этого человека в школе, чтобы было похоже на какой-то реванш с его стороны», — приводит РИА «Новости» слова Захаридеса.

Он добавил, что теперь во всем будут разбираться следователи.

Стало известно о еще двух пострадавших в результате этого происшествия. Ими стали двое полицейских, которые получили ранения. По предварительным данным, когда силовики стреляли в нападавшего, несколько пуль отрикошетили от стены здания и попали в стражей порядка.

Глава полиции Словакии Милан Лучанский отметил, что у преступника возможно проблемы с психикой.

Следователи уже начали разбираться в деталях атаки. Они изучают видеозаписи камер наружного и внутреннего видеонаблюдения и допрашивают свидетелей. Ученикам и педагогам, которые стали свидетелями нападения, оказывают психологическую помощь медики.

Ранее в словацкой полиции сообщили, что на школу напал неизвестный. Его личность удалось быстро установить. Во время задержания устроившего резню мужчину убили.