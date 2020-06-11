    11 июня 2020, 14:04

    Неизвестный напал с ножом на школу в Словакии

    Алена Макаренко

    Неизвестный напал с ножом на начальную школу в городе Врутки на севере Словакии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

    Мужчина убил замдиректора учебного заведения. Помимо него злоумышленник ранил двоих детей и директора школы.

    Правоохранители ликвидировали нападавшего во время задержания.

    «К месту происшествия направляется глава полиции республики Милан Лучанский. Ситуация находится под контролем», — говорится в сообщении.

    Причины нападения выясняются, отметил сайт NEWS.ru. Известно, что преступнику было 22 года, он — уроженец города Мартин на севере страны.