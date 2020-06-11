Неизвестный напал с ножом на школу в Словакии

Мужчина убил замдиректора учебного заведения. Помимо него злоумышленник ранил двоих детей и директора школы.

Правоохранители ликвидировали нападавшего во время задержания.

«К месту происшествия направляется глава полиции республики Милан Лучанский. Ситуация находится под контролем», — говорится в сообщении.

Причины нападения выясняются, отметил сайт NEWS.ru. Известно, что преступнику было 22 года, он — уроженец города Мартин на севере страны.