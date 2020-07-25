Мужчина на Украине завел себе рабов и сдавал их в аренду

В Херсонской области украинец смог почувствовать себя рабовладельцев. Мужчина удерживал своих сограждан из других областей страны и заставлял их бесплатно работать.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, всего в плену у 30-летнего украинца оказались 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет. Среди них были две женщины. Они работали по 15 часов, жили в сарае в полной антисанитарии.

При устройстве на «работу» мужчина обещал им оплату за работу на полях. Однако в итоге только кормил работяг и предоставлял спальное место. Кроме того, «рабочую силу» он еще сдавал в аренду.

В итоге двоим из работников удалось сбежать. Они обратились в полицию. Сейчас на мужчину завели два уголовных дела: за незаконное лишении свободы и торговлю людьми.

Ранее сообщалась, что с 1991 года около 260 тысяч украинцев стали жертвами работорговли. Людей вербуют или похищают прямо на улице.