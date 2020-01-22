    22 января 2020, 09:42

    Жертвами работорговли на Украине стали 260 тысяч человек. Людей похищают прямо на улицах

    Андрей Иванов

    После развала СССР жертвами работорговли на Украине стали 260 тысяч человек. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Международной организации по миграции.
    Жертвами работорговли на Украине стали 260 тысяч человек. Людей похищают прямо на улицах

    260 тысяч человек — это общее количество украинцев, которых похитили и отправили в трудовое или сексуальное рабство с 1991 года. Согласно исследованию, за последние три года в лапы к торговцам людьми попали около 49 тысяч граждан Украины.

    Как сообщило министерство социальной политики Украины, число попавших в рабство людей в стране постоянно растет. В 2016 году статус жертвы работорговли получили 110 человек, в 2017 году — уже 198 человек, а в 2018 году — 221 человек.

    Чаще всего заманивают женщин в возрасте от 18 до 26 лет. Их продают в сексуальное рабство. Если раньше украинок вербовали в ночных клубах и соцсетях, то после начала конфликта в Донбассе, участились случаи похищения людей прямо на улице.

    Также в рабство попадают дети, которых преступники используют для попрошайничества. Чаще всего рабов из Украины покупают в Турции, Израиле, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах. Как рассказал «Известиям» аналитик Алексей Журавко, люди попадают в рабство из-за нищеты. Украинцы страдают от безработицы и безденежья, поэтому соглашаются на предложения торговцев людьми.