Жертвами работорговли на Украине стали 260 тысяч человек. Людей похищают прямо на улицах

260 тысяч человек — это общее количество украинцев, которых похитили и отправили в трудовое или сексуальное рабство с 1991 года. Согласно исследованию, за последние три года в лапы к торговцам людьми попали около 49 тысяч граждан Украины.

Как сообщило министерство социальной политики Украины, число попавших в рабство людей в стране постоянно растет. В 2016 году статус жертвы работорговли получили 110 человек, в 2017 году — уже 198 человек, а в 2018 году — 221 человек.

Чаще всего заманивают женщин в возрасте от 18 до 26 лет. Их продают в сексуальное рабство. Если раньше украинок вербовали в ночных клубах и соцсетях, то после начала конфликта в Донбассе, участились случаи похищения людей прямо на улице.

Также в рабство попадают дети, которых преступники используют для попрошайничества. Чаще всего рабов из Украины покупают в Турции, Израиле, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах. Как рассказал «Известиям» аналитик Алексей Журавко, люди попадают в рабство из-за нищеты. Украинцы страдают от безработицы и безденежья, поэтому соглашаются на предложения торговцев людьми.