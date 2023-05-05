Мир 05 мая 2023, 14:39 Мужчина из Флориды выиграл женский турнир по покеру — СМИ Sports.ru: женский турнир по покеру во Флориде выиграл 70-летний мужчина «ВКонтакте»

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Житель США стал участником женского турнира по покеру во Флориде, сообщило издание Sports.ru. Мужчина нашел лазейку в местном законодательстве, позволившую ему принять участие в соревнованиях, которые он в итоге и выиграл.

Участником турнира Ladies No-limit Hold’em стал 70-летний Дэвид Хьюз. Он заявил, что идентифицирует себя 40-летней женщиной, и организаторы не смогли отказать ему — во Флориде действует особое антидискриминационное законодательство, чем находчивый американец и воспользовался.

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Сначала игра не задалась — Хьюз уступил несколько партий, чему очень обрадовались другие участницы турнира. Но после он взял себя в руки и обыграл всех, забрав из кассы 5555 долларов (около 440 тысяч рублей).

В марте победителем женского чемпионата Италии по бегу стала трансгендерная спортсменка Валентина Петрилло. Биологический 49-летний мужчина выиграл уже восьмой титул после объявления себя «женщиной». По мнению местных журналистов, среди мужчин Петрилло не смог был достичь подобных результатов.