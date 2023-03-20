Спорт 20 марта 2023, 18:51 Женщина-трансгендер Петрилла выиграла чемпионат Италии по бегу Женский чемпионат Италии по бегу выиграла трансгендерная спортсменка Валентина Петрилло Matt Lee / Unsplash

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Чемпионат Италии по бегу среди женщин выиграла трансгендерная спортсменка, сообщил RT. По данным издания, 49-летняя Валентина Петрилло завоевала восьмой титул в карьере.

Для биологического мужчины очередная победа стала еще и обновлением рекорда. Петрилло показала лучшее время на забеге в закрытых помещениях. Трансгендер испытывает проблемы со зрением, поэтому также участвует в паралимпийских соревнованиях. Если бы итальянка выступала среди мужчин, то вряд ли бы смогла преодолеть даже квалификационный отбор, отметили журналисты.

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Ранее трансгендерная спортсменка из США Лия Томас выиграла соревнования по плаванию на дистанции 500 ярдов (около 450 метров) американской студенческой лиги NCAA. Пловчихе проиграли даже серебряные призеры Олимпиады в Токио Эмма Вейант и Эрика Салливан, сообщил «Чемпионат». Издание отметило, что Томас может принять участие в Олимпийских играх.

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На Олимпиаде в Токио впервые в истории трансгендерный спортсмен выиграл золотую медаль. Награду получила член женской сборной Канады по футболу Ребекка Куинн, рожденная мужчиной и объявившая себя женщиной в 2020 году.