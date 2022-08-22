МИД КНР обвинил США в подрыве китайско-американских отношений

США обвиняют Китай в эскалации ситуации вокруг Тайваня, хотя это их вина. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на сайте министерства.

«Это США, а не Китай, бряцают оружием по всему миру, и особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это США, а не Китай, размахивают санкционной дубинкой и занимаются травлей всего мира, именно США, а не Китай, подрывают политическую основу китайско-американских отношений», — заявил он.

Вэньбинь также прокомментировал интервью посла США в Китае Николаса Бернса телеканалу CNN. В нем посол назвал реакцию КНР на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань «чрезмерной» и заявил, будто Китай «теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем».

По словам китайского дипломата, это заявление Бернса выдает «черное за белое, обнажая американскую логику гегемонии».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что слова президента России Владимира Путина встревожили американские власти. Глава РФ назвал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань провокацией.