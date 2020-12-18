В случае победы германского Рейха итальянский диктатор Бенито Муссолини просил Гитлера отдать ему юго-западные региона СССР, но фюрер не давал ему прямого ответа. Документы, подтверждающие его планы, опубликованы в сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства».

Книга издана к 100-летию Службы внешней разведки (СВР), сообщает РИА «Новости». В ней было рассекречено шифрованное сообщение разведчика Анатолия Горского, направленное в 1941 году из Лондона.

«Косвенным путем получено подтверждение от крупного итальянского чиновника, что Муссолини имеет в виду после уничтожения России получить специальные права на установление итальянского протектората на Юго-Западе России», — написал Горский.

Он сообщил, что Гитлер в ответ на претензии Муссолини ответил, что до завершения кампании ничего не может быть решено. Италии лучше послать больше войск на восточный фронт. Муссолини пришлось с неохотой увеличить число солдат.

В этом же сборнике сообщается, что британские власти сумели захватить личный архив Гитлера, но скрыли его от советского правительства. Они опасались, что Москве станет известно о тайных контактах Лондона с фашисткой Германией.